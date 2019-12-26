Мать и сестру бывшего сенатора Арашукова объявили в федеральный розыск

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Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и... Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауф Арашуков заявил в суде, что в отношении его матери и сестры возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

Арашуков не уточнил, по каким статьям возбудили дела в отношении его родственников.

Ранее следователь выступил с просьбой продлить срок содержания под стражей Рауфа Арашукова до 30 января 2020 года.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Также, по версии следствия, экс-сенатор входил в преступную организацию, организованную его отцом, которому вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек.

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