Мать и сестру бывшего сенатора Арашукова объявили в федеральный розыск

Экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауф Арашуков заявил в суде, что в отношении его матери и сестры возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

Арашуков не уточнил, по каким статьям возбудили дела в отношении его родственников.

Ранее следователь выступил с просьбой продлить срок содержания под стражей Рауфа Арашукова до 30 января 2020 года.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Также, по версии следствия, экс-сенатор входил в преступную организацию, организованную его отцом, которому вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек.

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