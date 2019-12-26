Сотрудники магазина стройматериалов приготовили оливье в бетономешалке
Сотрудники одного из интернет-магазинов стройматериалов приготовили новогодний салат, используя бетономешалку. Видео процесса приготовления выложено на странице данного магазина в Instagram.
На кадрах видно, как на столе стоят ведерки и тазики с ингредиентами.
Мужчина по очереди высыпал все продукты в бетономешалку, получив в итоге готовый салат оливье.
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