Сотрудники магазина стройматериалов приготовили оливье в бетономешалке

Сотрудники одного из интернет-магазинов стройматериалов приготовили новогодний салат, используя бетономешалку. Видео процесса приготовления выложено на странице данного магазина в Instagram.

На кадрах видно, как на столе стоят ведерки и тазики с ингредиентами.

Мужчина по очереди высыпал все продукты в бетономешалку, получив в итоге готовый салат оливье.

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