Обвиняемому в насилии над дочерью жителю Гатчины предъявили обвинение
Следователи в Ленинградской области предъявили обвинение местному жителю Андрею Бовту, ранее задержанному по подозрению в изнасиловании своей дочери и хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу следственного управления СК РФ по области.
Как отмечается, обвиняемый частично признал свою вину.
Бовт признается в хранении оружия, но отрицает изнасилование дочери.
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