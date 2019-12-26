Обвиняемому в насилии над дочерью жителю Гатчины предъявили обвинение

Следователи в Ленинградской области предъявили обвинение местному жителю Андрею Бовту, ранее задержанному по подозрению в изнасиловании своей дочери и хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу следственного управления СК РФ по области.

Как отмечается, обвиняемый частично признал свою вину.

Бовт признается в хранении оружия, но отрицает изнасилование дочери.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Соседка рассказала об отце из Гатчины, подозреваемом в насилии над дочерью

— Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине

— В отношении жителя Гатчинского района возбуждено два уголовных дела