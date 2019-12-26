На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщает Twitter метро.

«Нет движения поездов от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Информации о состоянии пассажира, упавшего на пути, пока нет.

В социальной сети пользователи жалуются на большие задержки.

«Стою в тоннеле уже 20 минут от «Третьяковской» до «Китай-города», — написал один из пассажиров.