И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки
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Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Красноярский краевой суд.
В отношении Гутаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет под арестом 2 месяца, до 23 февраля 2020 года.
Ранее стало известно, что прокурор Красноярского края уволил и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки.
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