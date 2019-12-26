И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Красноярский краевой суд.

В отношении Гутаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет под арестом 2 месяца, до 23 февраля 2020 года.

Ранее стало известно, что прокурор Красноярского края уволил и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки.

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