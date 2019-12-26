Глава СПЧ не поддерживает отмену рабочего дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев не поддерживает решение некоторых регионов страны сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сдвигать страну в сторону все большего количества выходных - это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — заявил Фадеев.
По мнению главы СПЧ, необходимо больше работать. Он напомнил, что в Советском Союзе выходным днем было лишь 1 января.
Ранее несколько регионов России приняли решение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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