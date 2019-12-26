Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Камчатки
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Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано у восточного побережья Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Землетрясение произошло в Камчатском заливе, его эпицентр располагался в 76 км от районного центра Усть-Камчатск.
В результате землетрясения никто не пострадал, угроза ценами не объявлялась, уточнили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.
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