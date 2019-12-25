Санта-Клаус раздал 7,5 млрд подарков и вернулся на Северный полюс
Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус в рамках мирового турне раздал жителям планеты 7,5 миллиардов подарков, после чего вернулся домой. За его перемещениями следило Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.
Санта вернулся на Северный полюс через сутки, после начала работы. За время своего путешествия он пролетел множество стран, а в небе над Россией его можно было заметить не один раз.
Прилетев в Москву, Санта Клаус в первую очередь направился на Красную площадь. Он покружился на санях с девятью оленями над Кремлем и полетел дальше раздавать подарки.
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