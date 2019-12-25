Скворцова не согласилась с Голиковой в оценке оптимизации здравоохранения

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова не согласна со словами вице-премьера Татьяны Голиковой об «ужасном» проведение оптимизации в сфере здравоохранения и назвала это заявление излишне эмоциональным, сообщает ТАСС.

Голикова утверждала, что во многих регионах страны оптимизация была проведена ужасно, что в итоге негативно повлияло на качество услуг в отрасли здравоохранения.

Скворцова не согласилась и с этим и пояснила, что программа оптимизации была проведена в регионах по-разному, но качество и доступность медицины не ухудшились.

«Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет», — заявила Скворцова.

Министр добавила, что в сфере здравоохранения идет позитивное движение, но и его нужно совершенствовать.

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