Младенческая смертность достигла рекордно низкого показателя в России

Новорожденные стали рекордно редко умирать в России по итогам 10 месяцев 2019 года. Об этом рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Как заявила Голикова, показатель младенческой смертности стал самым низким за всю историю России. По ее данным, с января по ноябрь смертность уменьшилась на 29 тыс. человек, чем за аналогичные показатель 2018 года.

«Уровень младенческой смертность... наименьший», — отметила Голикова.

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