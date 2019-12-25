В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул с третьего этажа

Житель Саратова ударил жену ножом, после чего выпрыгнул из третьего этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной службы спасения.

Отмечается, что в настоящее время мужчина и женщина находятся в больнице.

На месте происшествия проводили работы все экстренные службы.

Информации о состоянии потерпевших не приводится.

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