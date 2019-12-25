Перед Новым годом 3,4 млн россиян остаются невыездными из-за долгов

Около 3,4 млн жителей России не могут покинуть страну перед Новым годом из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

В ФССП уточнили, что по состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны.

Отмечается, что из них около 528 тыс. человек являются должниками по алиментам.

Известно также, что в период с января по ноябрь включительно судебными приставами было вынесено около 7,2 постановлений о временном запрете на выезд из России, из них — 980 должников по алиментам.

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