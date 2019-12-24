Федерация еврейских общин одобрила слова Путина о поддержавшем Гитлера после

Глава российской Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода оценил слова президента Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии за поддержку Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

Вся община восприняла заявление Путина, как искреннее и человечное. Федерация выразила глубокую признательность за такой эмоциональный отклик Путина.

Ранее Путин признался, что, когда работал с архивными документами, то ужаснулся от того, как решался «еврейский вопрос» в Польше. По его словам, этот бывший посол обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме согласны с критикой Путина в адрес поддержавшего Гитлера посла Польши

— Путина возмутило обещание экс-посла Польши в Германии поставить памятник Гитлеру