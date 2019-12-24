Федерация еврейских общин одобрила слова Путина о поддержавшем Гитлера после

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Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной... Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной...
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной...
Евгения Новоженина/Reuters

Глава российской Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода оценил слова президента Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии за поддержку Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

Вся община восприняла заявление Путина, как искреннее и человечное. Федерация выразила глубокую признательность за такой эмоциональный отклик Путина.

Ранее Путин признался, что, когда работал с архивными документами, то ужаснулся от того, как решался «еврейский вопрос» в Польше. По его словам, этот бывший посол обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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