Лубянского стрелка проверят на причастность к террористическим организациям

Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке на прошлой неделе, решили проверить на причастие к запрещенным террористическим организациям. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что к расследованию инцидента были привлечены сотрудники ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Также другой источник подтвердил сведения о старте данного расследования.

О ходе выявления связей пока не сообщается.

Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.

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