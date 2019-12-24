Лубянского стрелка проверят на причастность к террористическим организациям
Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке на прошлой неделе, решили проверить на причастие к запрещенным террористическим организациям. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.
Уточняется, что к расследованию инцидента были привлечены сотрудники ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Также другой источник подтвердил сведения о старте данного расследования.
О ходе выявления связей пока не сообщается.
Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.
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