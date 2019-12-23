Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за «лучшей жизнью». Об этом говорится на сайте Госпогранкомитета.

Первый случай произошел в четверг, 19 декабря. Пограничники заметили двух россиян, пытавшихся пересечь границу и попасть во Францию через Польшу. Граждане проигнорировали все требования пограничников, и те были вынуждены применить оружие. В конечном итоге дозорные задержали россиян и нашли у них нашли смартфоны с проложенным маршрутом до Польши, ножи, фонарь, паспорта и деньги. По словам задержанных, они направлялись во Францию «за лучшей жизнью», а не смогли это сделать законно из-за отсутствия шенгенских виз.

В субботу, 21 декабря, пограничники задержали еще одного россиянина на границе, который также сообщил, что искал «лучшей жизни» в европейских странах.

Известно, что против задержанных россиян завели административные дела о незаконном пересечении границы и нарушении пограничного режима.

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