В органах Федеральной таможенной службы проводят обыски, пишут СМИ
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Следственный комитет России проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что обыски проводятся с утра 23 декабря в структурах центрального аппарата ФТС и в ее региональных подразделениях.
По информации источника, обыски проходят в рамках уголовного дела. При этом он не уточнил других деталей процессуальных действий.
Агентство уточняет, что официальной информации от ФТС и СК РФ нет.