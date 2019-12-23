Продажу алкоголя приостановили на Филиппинах после смерти девяти человек

В филиппинской провинции Лагуна временно остановили продажу алкоголя, после того как минимум девять человек умерли, отравившись некачественными спиртными напитками. Об этом сообщает CNN Philippines.

Кроме того, еще около 100 человек были госпитализированы с симптомами отравления после принятия спиртного.

В издании уточнили, что все отравившиеся употребляли традиционное в Лагуне крепкое кокосовое вино.

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