Россиянам дали советы по выбору качественных елок к Новому году

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору качественной новогодней елки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так любителям «живых» елок стоит идти выбирать символ Нового года в 20 числах декабря, поскольку в противном случае возрастает вероятность того, что дерево осыпется до наступления праздников. Покупать елки советуют на официальных базарах. По данным Роспотребнадзор, остановить выбор стоит на дереве с ровным и толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими, а иголки — не сыпаться.

При выборе искусственных елок стоит обратить на прочность веток и хвоинок. Веточки не должны оканчиваться зазубенностями или оголенной проволокой. Кроме того, особое внимание стоит уделить запаху: он не должен быть едким и химическим. Также важно, чтобы елочное изделие было обработана специальными составами, исключающими возгорание.

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