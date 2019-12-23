Москвичей предупредили о «желтом уровне» опасности из-за тумана
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Жителей Москвы и Подмосковья снова предупредили о «желтом уровне» погодной опасности, вызванной туманом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Уточняется, что предупреждение продлится до вечера понедельника, 23 декабря, с 00.00 до 23.00, в области до 21.00.
Синоптики назвали погоду «потенциально опасной».
Автолюбителям посоветовали выбрать пониженные скоростные передачи, а также увеличить дистанцию между транспортыми средствами.
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