Москвичей предупредили о «желтом уровне» опасности из-за тумана

Жителей Москвы и Подмосковья снова предупредили о «желтом уровне» погодной опасности, вызванной туманом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение продлится до вечера понедельника, 23 декабря, с 00.00 до 23.00, в области до 21.00.

Синоптики назвали погоду «потенциально опасной».

Автолюбителям посоветовали выбрать пониженные скоростные передачи, а также увеличить дистанцию между транспортыми средствами.

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