Подросток из Владивостока погиб при попытке сделать селфи на железной дороге

Подросток из Владивостока погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном вагоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент с 13-летнем школьником произошел на станции Гайдамак Дальневосточной железной дороги.

Отмечается, что несовершеннолетний скончался от удара током, когда пытался залезть на крышу состава.

Этот случай стал третьим за год по региону, который происходит с подростками, игнорирующими предупреждающие знаки. За 2018 год таких инцидентов было зафиксировано шесть.

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