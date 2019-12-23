Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть. Об этом сообщает министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в своем Twitter.

Отмечается, что в ходе нападения пострадала воинская часть, которая расположена на юге страны.

В результате инцидента погиб один человек. Сам Лопес назвал нападение «террористической атакой», а его организаторов — «экстремистскими секторами оппозиции».

Как добавил министр, нападавших допрашивают.