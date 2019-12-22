СМИ: стрелок с Лубянки связан с украинскими националистами
В ФСБ обнаружили связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ведомства на Большой Лубянке, и украинской организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».
Как известно, данная организация придерживается этносизма, который предусматривает «восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев».
В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.
Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.
В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.
Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК установил личность устроившего стрельбу на Лубянке
— Бастрыкин заверил, что дело о стрельбе на Лубянке тщательно расследуют
— Побеждал в соревнованиях: что известно о стрелке у здания ФСБ