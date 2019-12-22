СМИ: стрелок с Лубянки связан с украинскими националистами

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В ФСБ обнаружили связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ведомства на Большой Лубянке, и украинской организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Как известно, данная организация придерживается этносизма, который предусматривает «восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев».

В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.

Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.

В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.

Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы.

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