Синоптики прогнозируют, что декабрь в Москве станет самым малоснежным за последние 70 лет
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Синоптики прогнозируют, что декабрь в Москве может стать одним самых малоснежных за прошедшие 70 лет. Об этом сообщают «Метеовести».
Также метеорологи предполагают, что этот месяц, с большой долей вероятности, будет находиться в тройке самых теплых декабрей за минувшие 50 лет.
Как стало известно, сейчас самыми малоснежными являются декабри 1960 и 2008 годов.
Отмечается, что тогда было только «по десять дней со снегом», а в текущем месяце таких дней всего лишь пять.