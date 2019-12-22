Синоптики прогнозируют, что декабрь в Москве станет самым малоснежным за последние 70 лет

Синоптики прогнозируют, что декабрь в Москве может стать одним самых малоснежных за прошедшие 70 лет. Об этом сообщают «Метеовести».

Также метеорологи предполагают, что этот месяц, с большой долей вероятности, будет находиться в тройке самых теплых декабрей за минувшие 50 лет.

Как стало известно, сейчас самыми малоснежными являются декабри 1960 и 2008 годов.

Отмечается, что тогда было только «по десять дней со снегом», а в текущем месяце таких дней всего лишь пять.