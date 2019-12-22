Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года. Об этом сообщает RT.

По словам Цыганкова, неделя будет теплая, как и прежде. Самым теплым будет вторник +3…+7°С.

Однако, к концу недели ночные и дневные температуры немного опустятся.

Синоптик отметил, что к Новому году с Урала должно прийти немного холодного воздуха. А значит, новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным — небольшой минус со снегом».

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