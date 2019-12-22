Росгвардейцы потренировались разгонять митинги на школьниках

В ряде СМИ появилась информация, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения о разгоне митингов. В качестве нападающих выступили школьники. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, в учениях участвовали девятиклассники Новотроицкой школы Тукаевского района Республики Татарстан.

Однако, в пресс-службе Росгвардии по республике опровергли данную информацию, сказав, что их сотрудники отношения к указанным событиям не имеют.

В пресс-службе также отметили, что распространение недостоверной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто это делает, либо о намерении «в очередной раз ... бросить тень на деятельность Росгвардии».

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