СК начал проверку после стрельбы в Приморье с четырьмя раненными

СК начал проверку из-за стрельбы в городе Дальнегорске Приморского края, где были ранены четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по региону Аврору Римскую.

По словам Римской, следственными органами приняты к производству материалы доследственной проверки по данному факту по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что у местного ресторана произошел конфликт между мужчинами, в ходе чего один из них открыл стрельбу из ружья. В результате получили ранения разной степени тяжести четыре человека. Они госпитализированы. Стрелявший скрылся.

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