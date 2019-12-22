Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области
Пожар произошел в доме престарелых и инвалидов в поселке городского типа Савинский Архангельской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В результате пожара пострадал один человек.
Возгорание произошло в палате на первом этаже двухэтажного здания. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – курение в кровати.
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