Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области

Пожар произошел в доме престарелых и инвалидов в поселке городского типа Савинский Архангельской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В результате пожара пострадал один человек.

Возгорание произошло в палате на первом этаже двухэтажного здания. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – курение в кровати.

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