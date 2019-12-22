Эксперт раскрыла опасность избыточного потребления воды

Чрезмерное потребление воды негативно влияет на организм человека, заявила доктор медицинских наук, ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева. Об этом сообщает RT.

Чрезмерное потребление жидкости перегружает сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы организма человека, а также способствует повышению распада белка, отметила эксперт.

Также излишнее потребление воды способствует вымыванию из организма важных микроэлементов и витаминов.

В среднем человеку требуется 2,4 литра жидкости в сутки. При этом около 1 литра организм получает из пищи, напомнила Погожаева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперты рассказали, как выбирать чай

— Врач объяснил пользу кратковременного голодания

— Врач назвала эффективные способы борьбы с алкогольным отравлением