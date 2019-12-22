Ливия задержала судно с турецким экипажем

Патрульный катер ВМС Ливии обнаружил гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в местных территориальных водах и задержал его, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

Как отмечается, судно было задержано для проведения проверки.

В настоящее время неизвестно, что турецкое плавательное средство могло перевозить.

Задержание судна произошло практически сразу после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

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