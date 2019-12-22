Посетители кафе в Пермском крае отравились газом

В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел накануне. Многие посетители выходили из заведения с кашлем.

Позднее пятерых детей госпитализировали, а также еще пять взрослых обратились за помощью к медикам, отмечает издание.

«[Дети] получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути», — рассказали в пресс-центре краевой больницы.

Предполагается, что отравление произошло из-за газа, которым в соседнем заведении травили тараканов.

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