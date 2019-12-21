В Москве в субботу ожидается до +3°С

В Москве в субботу, 21 декабря, ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцента

Днем температура воздуха составит от +1°C до +3°C. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/c.

Ночью температура воздуха составит от 0°C до +2°C. Сохранится юго-восточный ветер, его скорость снизится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба днем и 741 мм — ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.