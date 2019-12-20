В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет

В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году. Об этом сообщает телеканал WGN-TV со ссылкой на источники.

Как отмечается, жительница Чикаго Дора Фрончак стала матерью 25 апреля 1964 года, родившемуся мальчику она дала имя Пол. На следующий день ее палату посетила женщина в форме медсестры и забрала ребенка под предлогом осмотра, после этого младенец пропал.

Спустя два года правоохранители обнаружили мальчика, похожего на Фрончак. По форме ушей они посчитали, что это тот самый ребенок, мать также была уверена в родстве.

В 2014 году выяснилось, что предполагаемый сын Доры Фрончак на самом деле не связан с ней кровными узами. Это удалось выяснить с помощью анализа-ДНК.

Настоящего Пола Фрончака удалось обнаружить в текущем году. Известно, что мужчина проживает в штате Мичиган, у него обнаружена онкология.

Пока он не сообщал, желает ли видеться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад.