Патриарх Кирилл допустил проведение церковных служб на русском языке

Проведение некоторых церковных служб, особенно тех, что трудны для понимания прихожан, допустимо на русском языке вместо церковнославянского, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что там, где общины к этому готовы, службы могут проводиться на русском языке. То же касается чтения текста Четвероевангелия на Страстной седмице, отметил он.

При этом патриарх Кирилл посоветовал настоятелям прислушиваться к своим приходам, отметив, что нововведение может вызвать неприятие, обусловленное многолетней привычкой к старой норме.

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