В Архангельске две 17-летние девушки с особой жестокостью убили сверстницу

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних девушек, обвиняемых в убийстве сверстницы с особой жестокостью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 30 июня 2019 года было обнаружено тело 17-летней девушки было обнаружено около железнодорожных путей.

По версии следствия, обвиняемые договорились убить человека, после чего подбирали жертву и обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия преступления. Выбор пал на их знакомую, которая одна из обвиняемых предложила встретиться.

На встречу девушки взяли резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство.

«Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет», — сообщили в СК.

В ходе допросов обвиняемые подробно рассказали, как убивали сверстницу. На данный момент девушки заключены под стражу до суда.