Тренер стрелкового клуба рассказал о занимавшемся у него стрелке с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, у которого занимался Евгений Манюров, открывший стрельбу на Большой Лубянке у здания ФСБ 19 декабря. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Преподаватель отметил, что мужчина плохо стрелял.

По словам тренера, Манюров занимался в клубе три месяца.

«Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном», — рассказал Солович.

Тренер добавил, что Манюров легально имел нарезной карабин калибра 7,62 мм.

«Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», — добавил Солович.

Ранее стало известно, что человек, открывший стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, убит. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Все побежали»: перестрелка на Лубянке, погиб сотрудник ФСБ

— Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

— Ликвидация напавшего на здание ФСБ в Москве попала на видео