NYT: в результате стрельбы в американском Род-Айленде погиб один человек, двое ранены

В результате стрельбы в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд) у дома престарелых погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

По словам главы управления полиции штата полковника Джеймс Мэнни, стрельбу устроил один человек, оно скрылся с места преступления.

Как отмечается, из-за инцидента в округе временно закрыли все школы.

Член юридического комитета нижней палаты Конгресса США Дэвид Сисилини заявил, что внимательно следит за ситуацией в Уэстерли.

Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ страны сообщило, что в настоящее время на месте происшествия работают их сотрудники.

По данным газеты, органы правопорядка штата Коннектикут направили дополнительные наряды в соседний город Стонингтон.