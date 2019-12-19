Ликвидация напавшего на здание ФСБ в Москве попала на видео

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В сети появилась видеозапись ликвидации злоумышленника, устроившего стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Видео опубликовано на канале RT в Telegram.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ сообщал, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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