В Киеве переименовали улицы Горького и маршала Гречко в честь украинских повстанцев
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На Украине председатели пленарного заседания киевского городского совета приняли решение о переименования ряда улиц Киева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, улица Ивана Шевцова Шевченковском районе теперь будет носить имя члена украинской повстанческой армии Василия Макуха, улица маршала Гречко в Подольском районе — гетман войска Запорожского Ивана Выговского.
Также переименуют улицы Горького — в улицу Тодося Осьмачки, улицу Подвойского — на улицу организатора украинского движения в Зеленом Клину Юрия Глушко.
Парк на улице Винницкой в Соломенском районе также получит название «Парка защитников Украины».