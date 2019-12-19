В Киеве переименовали улицы Горького и маршала Гречко в честь украинских повстанцев

На Украине председатели пленарного заседания киевского городского совета приняли решение о переименования ряда улиц Киева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, улица Ивана Шевцова Шевченковском районе теперь будет носить имя члена украинской повстанческой армии Василия Макуха, улица маршала Гречко в Подольском районе — гетман войска Запорожского Ивана Выговского.

Также переименуют улицы Горького — в улицу Тодося Осьмачки, улицу Подвойского — на улицу организатора украинского движения в Зеленом Клину Юрия Глушко.

Парк на улице Винницкой в Соломенском районе также получит название «Парка защитников Украины».