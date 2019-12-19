Один сотрудник ФСБ погиб, двое получили тяжелые ранения во время стрельбы в Москве

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения в результате стрельбы в центре в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», — сообщили в Минздраве.

По данным ЦОС ФСБ, погиб один силовик.

Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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