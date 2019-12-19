Взрывное устройство обнаружено на месте стрельбы в Москве

Взрывное устройство обнаружено на месте стрельбы у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.

На месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По последней информации, нападавший нейтрализован.

Сообщается, что в результате стрельбы есть пострадавшие.

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