Взрывное устройство обнаружено на месте стрельбы в Москве

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Взрывное устройство обнаружено на месте стрельбы у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.

На месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По последней информации, нападавший нейтрализован.

Сообщается, что в результате стрельбы есть пострадавшие.

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