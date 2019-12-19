Искусственные елки проверили в Роскачестве

Роскачество провело проверку искусственных елок, в ходе которой были обнаружены нарушения в четырех из семи товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе исследования, которое состояло из 34 критериев, приняли участие товары стоимостью от 3 тыс. до 11 тыс. рублей.

Среди показателей для проверки были, например содержание опасных и токсичных веществ, цикл жизни, прочность веток и иголок, а также степень выцветания материала и маркировка, способность к самовозгоранию. Уточняется, что в четырех из семи образцов было выявило содержание формальдегида. Также оказалось, что некоторые образцы не устойчивыми к ультрафиолету.

В Роскачестве подчеркнули, что не стоит ожидать, что деревья не будут пахнуть совсем, поскольку елки обладают свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний стойким запахом, который в ходе проверки оценили в 4-5 баллов. Покупателям рекомендовали предварительно проветрить елочные изделия на открытом воздухе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аллергологи дали рекомендации по выбору новогодней елки

— В МЧС дали рекомендации по выбору искусственных елок

— В России резко упали продажи новогодних товаров