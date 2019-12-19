Президент Татарстана сделал 31 декабря выходным после опроса в Instagram
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Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о том, что 31 декабря станет выходным днем. Об этом он написал в Instagram.
Это решение президент принял после того, как пользователи соцсети проголосовали за введение выходного дня 31 декабря в одной из историй Минниханова.
«Спасибо всем проголосовавшим...сегодня подписал распоряжение – 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем», — написал он.
Также Минниханов призвал другие российские территории присоединиться к его решению и ввести выходной 31 декабря.
«С наступающим!» — поздравил Минниханов.
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