Президент Татарстана сделал 31 декабря выходным после опроса в Instagram

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о том, что 31 декабря станет выходным днем. Об этом он написал в Instagram.

Это решение президент принял после того, как пользователи соцсети проголосовали за введение выходного дня 31 декабря в одной из историй Минниханова.

«Спасибо всем проголосовавшим...сегодня подписал распоряжение – 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем», — написал он.

Также Минниханов призвал другие российские территории присоединиться к его решению и ввести выходной 31 декабря.

«С наступающим!» — поздравил Минниханов.

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