Названа дата появления канатной дороги над Химкинским водохранилищем в Москве
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Возведение канатной дороги над московским Химкинским водохранилищем, вероятно, закончится к 2023 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент инвестполитики столицы.
Планируется, что в проект по возведению канатной дороги, длинной 2,3 км, будет вложено более трех млрд рублей. Подвесная дорога соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».
После окончания строительства канатная дорога будет принадлежать Москве на праве собственности.
Отмечается, что «канатка» будет интегрирована в транспортную сеть Москвы, поэтому оплачивать проезд можно будет так же, как и наземный транспорт.
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