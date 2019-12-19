Названа дата появления канатной дороги над Химкинским водохранилищем в Москве

Возведение канатной дороги над московским Химкинским водохранилищем, вероятно, закончится к 2023 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент инвестполитики столицы.

Планируется, что в проект по возведению канатной дороги, длинной 2,3 км, будет вложено более трех млрд рублей. Подвесная дорога соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

После окончания строительства канатная дорога будет принадлежать Москве на праве собственности.

Отмечается, что «канатка» будет интегрирована в транспортную сеть Москвы, поэтому оплачивать проезд можно будет так же, как и наземный транспорт.

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