Суд избрал меру пресечения в отношении экс-главы Петропавловска-Камчатского
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Суд вынес решение в отношении бывшего главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко и постановил поместить его под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сроком нахождения под домашним арестом был назначен один месяц.
Уточняется, что экс-глава города подозревается в получении двух взяток в крупном размере. 27 ноября чиновник покинул пост мэра Петропавловска-Камчатского по собственному желанию. Также по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве проходит брат Иваненко.
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— Против экс-главы Петропавловска-Камчатского возбуждено дело по подозрению во взятке