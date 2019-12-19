Воспиталельница скончалась после сообщений о минировании детского сада

В Еврейской автономной области скончалась воспитательница одного из детских садов скончалась после сообщений о минировании учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Биробиджана.

После того, как поступил сообщения об угрозах взрыва нескольких детских садов Биробиджана, работники учреждений начали эвакуировать детей. В этот момент воспитательнице детсада № 24 стало плохо.

«Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — уточнили в администрации.

На данный момент причина смерти устанавливается. На место выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

До этого сообщения о минировании детских садов поступили в Хабаровском крае и Амурской области. В регионах были эвакуированы десятки учреждений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования