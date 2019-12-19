В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Согласно имеющимся данным, эвакуированы 35 детских садов.

«Письма с сообщением о минировании приходят на электронную почту учреждений», — уточнили в администрации.

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