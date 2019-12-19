В Сиднее объявлен режим ЧС из-за пожаров

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС из-за опасности распространения пожаров. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Отмечается, что режим продлится с течение семи дней.

В штате Новый Южный Уэльс проживает около трети населения Австралии. Кроме того, там находится крупнейший город страны – Сидней, который находится в дыму из-за пожаров в последние недели.

Это не первый раз, когда власти объявляют режим ЧС в Новом Южном Уэльсе. До этого он был введен в начале ноября, когда леса снова начали гореть.

Из-за пожаров были уничтожены более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Также погибли люди и сгорели жилые дома.

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