В США мужчине не разрешили лететь на самолете вместе с опоссумом

В США пассажира не пропустили в самолет с домашним опоссумом. Об этом сообщает Travel & Leisure.

Джеральд Татенхан направлялся на День Благодарения к матери в Остин в штате Техас. С собой в поездку он решил взять домашнего питомца по кличке Затара.

Мужчина заранее изучил правила перевозки животных, а также уточнил их в департаменте транспорта. Отмечается, что никаких возражений против перелета опоссума не возникло.

Перелет в Остин прошел успешно, однако на обратном пути в Калифорнию у перевозчика возникли вопросы. Один из членов экипажа заявил, что Татенхан не может лететь с опоссумом.

Мужчине пришлось покинуть самолет вместе с питомцем и купить билет на рейс другой авиакомпании, чтобы добраться домой.

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