Врач рассказала об угрозах для здоровья при аномальной погоде
Кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, чем опасна аномальная погода зимой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, при аномальной погоде обостряются хронические заболевая, такие как, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей.
Кроме того, из-за снижения атмосферного давления плохое самочувствие может наблюдаться у гипертоников – людей с пониженным или повышенным внутричерепным давлением.
Из-за резкого изменения температур аллергики тоже испытывают проблемы со здоровьем.
«При температурных скачках у них снижается уровень лейкоцитов в крови, что и вызывает аллергические реакции, а также обостряются инфекционные осложнения и простудные», — объяснила врач.
Повышения влажности может негативно сказаться на астматиках.
Чтобы нормально себя чувствовать при аномальных температурах рекомендуется тренировать вегетативную нервную систему. Необходимо соблюдать режим сна, регулярно питаться и ходить на массаж. Кроме того, можно осторожно пробовать закаляться холодной водой.
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