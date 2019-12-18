Контактная группа по Донбассу не договорилась по обмену пленными

Участники переговоров в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогли прийти к договоренностям по обмену пленными на переговорах в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Киев не предоставил решение по подготовке всех людей к обмену. При этом, данному вопросу была отведена «львиная доля времени».

Как заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена.

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