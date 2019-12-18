Контактная группа по Донбассу не договорилась по обмену пленными

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Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Участники переговоров в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогли прийти к договоренностям по обмену пленными на переговорах в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Киев не предоставил решение по подготовке всех людей к обмену. При этом, данному вопросу была отведена «львиная доля времени».

Как заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена.

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